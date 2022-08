Quella di ieri è stata una gara che ha portato risposte positive in casa Juve, grazie ad un ottima prova interpretata dalla squadra e che emanano segnali di fiducia, svaniti nella gara precedente di Marassi. Ma è stata anche la prima volta da ex per Paulo Dybala, autore di un assist al bacio per Tammy Abraham in occasione del gol giallorosso ma che, è riuscito comunque ad uscire tra gli applausi dei suoi ex tifosi, eccezion fatta per qualche fischio rivolto al suo indirizzo. Ad accoglierlo però ci ha tenuto in maniera particolare anche Juan Cuadrado che, tra le sue storie Instagram ha postato una foto che li ritrae abbracciati, con la seguente dedica: 'Che bello rivederti mi Panita'.