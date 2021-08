Il tutto fare della Juventus Juan Cuadrado, che questa sera dovrebbe essere schierato da Max Allegri nella posizione di terzino destro, ha parlato così ai microfoni di DAZN nel pre partita di Juventus Empoli. Ecco le sue parole:“Stasera siamo senza Ronaldo? si, ma scendiamo in campo come sempre, cercando di fare un bel gioco e giocare molto la palla come ci chiede il mister in allenamento. Abbiamo molti giocatori in rosa che ci fanno fare la differenza come Paulo Dybala e Alvaro Morata, quindi non sono preoccupato”.