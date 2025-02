Getty Images

Cuadrado lascia l'Atalanta?

L'avventua diall'potrebbe già essere vicina alla conclusione. L'esterno è arrivato in estate a parametro zero dopo la stagione non felice all'Inter. Sull'ex Juventus c'è il Club Leon.Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club messicano è interessato a Cuadrado. In Messico il mercato è ancora aperto e per questo Cuadrado potrebbe trasferirsi già nell'immediato. Nel Club Leon gioca anche James Rodriguez, connazionale di Cuadrado. Stagione complicata per l'esterno, poco spazio con Gasperini.