Le parole di Cuadrado a Sky:LA PARTITA - "Si sicuramente sappiamo che non è una partita qualunque, la vediamo già come una finale. È una partita importante e dobbiamo scendere in campo con quella determinazione di raggiungere qualcosa di bello per noi".SIVIGLIA - "Sappiamo che sono una squadra fortissima se li lasci palleggiare. Loro sono forti. Noi dovremo entrare in campo a pressarli alti e cercare di fargli male con le nostre qualità e penso che siamo in grado di riuscirci. Abbiamo fatto allenamenti specifici e cercheremo di portare in campo tutto questo".BONUCCI E FUTURO - "Per Bonucci è un traguardo importantissimo, sappiamo bene che leader sia il nostro capitano. È sempre bello essere con lui. Abbiamo vissuto insieme tante cose, ma lui è un guerriero ed è ancora determinato. Lo avremo ancora per due anni e speriamo bene dai. Sul mio futuro la cosa più importante è pensare prima al Siviglia. Sono molto felice qui, la società sta parlando con il mio procuratore".