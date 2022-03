Le parole di Juan Cuadrado a Prime Video:



"Non ci sono spiegazioni, il calcio è così. Abbiamo fatto un buon primo tempo con buone occasioni ma non abbiamo segnato. Nel secondo abbiamo cercato di creare spazi ma loro stavano messi bene e cercavano le ripartenze. Peccato, ma è il calcio e dobbiamo cercare di guardare avanti e lottare per il campionato. Paura Champions League? Abbiamo fatto quello che chiedeva il mister, muovere la palla per creare spazi, ma loro erano talmente messi bene che l’unico modo era crossare e puntare e abbiamo smesso id fare questo. Una maledizione? No, il calcio è così, quando arrivi qui è difficili giocare contro queste grandi squadre, ma dobbiamo guardare avanti, speriamo di rialzarci il prossimo anno. Come ci si rialza? Normale essere arrabbiati, ma abbiamo ancora degli obiettivi, dobbiamo cercare di voltare pagina ed essere al 100% per il campionato"