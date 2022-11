Il difensore colombiano dellaJuanha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della gara di Champions League di domani sera contro il Paris Saint Germain. Queste le sue parole:"C'è rabbia? Sì, tanta, non siamo abituati dopo tanti anni a questa situazione. Questa rabbia e determinazione dobbiamo metterle domani in campo per continuare a giocare in Europa. L’Europa League è una competizione molto buona per noi. Il PSG è una grande squadra però noi dobbiamo crederci perché siamo una grandissima squadra. È molto positiva la striscia in campionato, la partita di domani ci consentirà di affrontare le ultime tre con maggiore fiducia"."Ho sempre saputo che ci saranno delle situazioni difficili, ma dipende da me e come le affronto. Dico sempre che chi vive dell’applauso muore con la critica. Io do il massimo. Ultima stagione qui? Ho fatto quasi una vita qui, mi sento parte della famiglia e cerco di andare avanti senza pensare al futuro. Poi si vedrà".