di Francesco Guerrieri

A lezione di difesa da Andrea Barzagli. Mica uno qualunque. Prof d'eccezione l'ex difensore, che dopo il ritiro è tornato alla Juventus con un compito ben preciso: migliorare la difesa. "Mi martella" ha detto Cuadrado, che da qualche partita sta facendo il terzino destro e non se la sta cavando niente male.



L'OBIETTIVO - E' il colombiano il giocatore sul quale Barzagli si concentra particolarmente per fargli assimilare i movimenti difensivi: "Voglio migliorare" ha detto nel post partita di ieri dopo la vittoria contro il Leverkusen. Sistemare la fase difensiva senza perdere i guizzi e le sterzate che sono state sempre la specialità della casa nella carriera di Cuadrado.



L'AIUTO - Da terzino nel 4-3-1-2 ha la strada spianata quando attacca perché quella fascia è tutta sua ma occhio a difendere, Barzagli è lì per quello e lo aiuterà a capire le richieste di Sarri in fase di non possesso. Nuovo ruolo per Cuadrado, che da terzino destro può iniziare una seconda vita.