Le parole di Juan Cuadrado a Juventus Tv, prima di Juve-Udinese: "Dobbiamo andare in campo con rabbia e determinazione per andare a fare risultato. La Supercoppa? Perdere così ci lascia rammarico, quindi andremo in campo per tornare alla vittoria e fare risultato. Udinese? Dovremo stare attenti, difendono molto bene e Beto e Deulofeu sono pericolosi nelle ripartenze. Non ci dobbiamo far sorprendere e fare in campo quello che sappiamo fare".