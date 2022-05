Le parole di Cuadrado a Juventus Tv:



"Ultima di Chiellini? C'è un po' di tristezza ma il calcio è così. Più che tristi dovremo essere consapevoli di tutto quello che rappresenta Giorgio: un grande leader, un grande capitano, un grande gladiatore. Cos'ha rappresentato per me? Quando l'ho conosciuto l'ho subito trovato molto carismatico, per me è stato come un padre che ha voluto inserirmi nella squadra. In pochi conoscono la persona, è un essere umano incredibile. Vincere oggi? Cercheremo di entrare in campo con la consapevolezza di essere la Juventus, per noi vincere è quello che conta e sicuramente ancora di più per l'ultima del capitano e di Paulo"