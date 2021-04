Nel prepartita di Juventus-Parma su JTV ha parlato Juan Cuadrado, oggi schierato alto a destra da Andrea Pirlo per la sua presenza numero 215 con la maglia bianconera: "Dobbiamo scendere in campo con la stessa voglia e determinazione di far risultato che abbiamo mostrato anche nella scorsa partita contro l'Atalanta. Al di là di chi sono i nostri avversari, dobbiamo sempre giocare come se fosse una finale. A Bergamo abbiamo perso e abbiamo tutti tanta voglia di tornare a far risultato, questo dev'essere il nostro pensiero stasera".