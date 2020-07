Juan Cuadrado ha parlato a JTv prima della partita contro l'Udinese: "Sarà una partita molto difficile, noi ci giochiamo il campionato e loro la salvezza. Non sarà facile noi veniamo qui con la testa giusta per mettere la firma sul campionato. Spogliatoio? Con tutto quello che abbiamo passato, arrivare al campo e vedere quelle facce di tutti che vogliono vincere e con la carica per chiudere il discorso. Oggi faremo una buona partita".