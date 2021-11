Juanè intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta dallacontro laper 1-0, proprio grazie a un suo gol allo scadere. "Sono molto contento per la prestazione della squadra, anche quelli che entrano dalla panchina devono essere pronti", le sue dichiarazioni. "Dobbiamo continuare a crescere e cercare di avere questo atteggiamento in ogni partita. Abbiamo giocato contro una grande squadra, la Fiorentina ha un buon palleggio ma a volte bisogna difendere bene per attaccare meglio. Sono contento per la vittoria e dobbiamo continuare su questa linea. Ritiro? Importante stare insieme, ogni tanto ci sta. Siamo molto uniti, ma siamo una squadra, una famiglia, dobbiamo continuare a lottare, fino alla fine. Ogni volta ci alziamo con la voglia, non dobbiamo parlare troppo ma stare vicini". E sul gol: "Era simile a quello di Udine, è stato molto speciale per me. Lo dedico a mia moglie e ai miei figli che sono la cosa più importante per me".