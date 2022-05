Le parole di Cuadrado a Dazn:



CHIELLINI - "Una persona da dieci, un gladiatore, un guerriero, questo rimarrà con me per sempre, come persona è una persona top".



DYBALA - "Ci vogliamo molto bene, siamo molto legati, con i sudamericani, ci sarà tristezza, ma il calcio è così, abbiamo vissuto tanto tempo insieme e lo terrò nel cuore".