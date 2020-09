Manca solamente l'ufficialità ma, secondo quanto raccolto dal portale Calcio e Finanza al termine della riunione odierna del Comitato tecnico scientifico, il protocollo sanitario per il calcio non è destinato a cambiare. Per ora. Respinto dunque anche l'ultimo appello del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, che nelle scorse ore aveva chiesto un allentamento delle misure soprattutto in tema di tamponi.