Una scena tratta dal docufilm "Adesso vinco io - Marcello Lippi" #CTCF pic.twitter.com/zgRyWSNjLQ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 18, 2024

Pochi istanti fa sono stati mandati in onda nella trasmissione condotta da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, alcuni estratti del docufilm 'Adesso vinco io - Marcello Lippi', dove a rubare la scena è stato un video-messaggio mandato da Gianluca Vialli all'ex ct della Nazionale Campione del Mondo in Germania. L'ex attaccante di Juve e Sampdoria ha letteralmente commosso chiunque lo abbia ascoltato, di seguito le parole e il video."Ciao ragazzi come va, mi dispiace non essere con voi a festeggiare, ma sono con voi con lo spirito. E' un pò che non ci vediamo ma il filo che ci unisce è sempre lo stesso. Abbiamo condiviso tante cose insieme, vi ho fatto vincere una Champions (risata generale n.d.r). Vi abbraccio tutti con tantissimo affetto,". Parole struggenti che mettono in evidenza ancora una volta la persona, prima del campione che era Gianluca Vialli".