A TWM, Gregg Berhalter, commissario tecnico degli Stati Uniti, ha parlato di Reynolds, obiettivo della Juventus: "Bryan è un calciatore con eccellenti qualità offensive. È molto giovane, ma ha già dimostrato di essere uno che fa la differenza in campo. Parliamo di un laterale destro che ama attaccare tutta la fascia e che, oltre a essere protagonista col FC Dallas in MLS, ha fatto non a caso con successo tutta la trafila delle nostre nazionali giovanili".