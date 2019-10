Paolo Nicolato, ct dell'Under 21, ha parlato dopo la gara dell'Italia Under 21, pareggiata 0-0 contro l'Irlanda. L'ex Juve Kean è stato espulso per un battibecco, con spinte, avvenuto al 63esimo con l'irlandese Parrott. Le sue parole a Rai Sport: ​"Kean ha abboccato alla provocazione? Colpa nostra se ci abbocchiamo. Conosciamo questi ambienti e il loro modo di intendere la competizione, se ci caschiamo ci mettiamo in difficoltà e creiamo problemi a noi stessi. Con l'Armenia cerchiamo di fare un'altra gara, qui era difficile. Ci sono squadre forti e la qualificazione non sarà una passeggiata".