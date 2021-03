Il CT della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei giovani convocati per l'inizio degli Europei di categoria che cominceranno la prossima settimana. Tra gli altri, Nicolato ha parlato anche dell'unico convocato bianconero, Frabotta: "L'ho fatto esordire in azzurro nell'Under 18, giocava nel Bologna. Andai a vederlo contro l'Entella, da quella partita portai a casa anche Zaniolo. Zappa lo conoscevo dall'Under 19, ha avuto una crescita importante. Se giocano, è più facile che crescano".