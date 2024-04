Il CT della Serbia,, parla così a La Gazzetta dello Sport."No, perché conosco la forza di Dusan. Oltre ai gol, sempre fondamentali per un attaccante, mi piace il modo in cui sta giocando. Lavora molto per la squadra ed è più tranquillo, anche quando commette errori"."La sua condizione fisica. L'anno scorso, penso anche al Mondiale, non stava bene: l'ho portato in Qatar perché lo meritava, ma era al di sotto del 50% della sua forma fisica. Ora è in forma, lo vedo bene sia fisicamente che mentalmente. Ma è solo al 90% del suo potenziale, ha ancora margine di miglioramento. Mi aspetto un grande Europeo da Dusan. Per noi è già un trionfo esserci: mancavamo da 24 anni e io ero il capitano di quella Serbia..."."Finirà con 20 gol, forse anche qualcosa in più. Sono tanti, specialmente in Italia, dove è più difficile per gli attaccanti segnare rispetto all'Inghilterra"."I 16 gol di Dusan in Serie A valgono come 20-23 in Inghilterra. Vlahovic può diventare come Haaland: dipenderà da lui. Per me, Dusan ha tutto per essere il numero 1 al mondo, a cominciare da uno spirito vincente e una fame infinita"."Dusan mi dice sempre che è felice alla Juve. È orgoglioso di essere il numero 9 di un club con così tanta storia. Ora vuole iniziare a vincere trofei"."Se Allegri e la squadra vincono la Coppa e si qualificano per la Champions, la stagione è positiva. L'Inter ha dominato la Serie A: sembrava imbattibile"."No. Filip sta giocando più indietro alla Juventus, sono sicuro che sarà prezioso per noi all'Europeo, come sempre"."Sergej ha scelto l'Arabia e sembra contento. Ma nel calcio non si può mai dire mai... In passato è stato vicino alla Juve e se ci fosse di nuovo l'opportunità, il mio consiglio sarebbe di andare. Penso che sia utile per la Juve e per tutti i top club avere un giocatore come Milinkovic".