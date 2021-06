Fernando Santos, CT del Portogallo, ha parlato di Cristiano Ronaldo. "Lui rappresenta l’ambizione, il desiderio, la determinazione, l’umiltà, il lavoro e la realizzazione dei sogni- le sue parole -. Tutto questo lo definisce molto bene. Ha mostrato per tutta la vita che i sogni possono avverarsi. Che un ragazzo come lui a Funchal può diventare un grande calciatore. Naturalmente, stare seduti ad aspettare che il sogno si avveri non funzionale. Il sogno diventa realtà quando a 14 o 15 anni si attraversa la strada con i pesi alle gambe quando il semaforo è giallo per passare più veloci delle auto e guadagnare massa muscolare. Penso che rappresenti bene Cristiano Ronaldo".