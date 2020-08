In un'intervista al quotidiano sportivo A Bola, il commissario tecnico del Portogallo ha parlato di Cristiano Ronaldo e della sua 'longevità calcistica': "Cristiano potrebbe giocare ad altissimo livello fino a 39 anni: proprio come Tom Brady continua a spingersi i suoi limiti, Cristiano potrebbe fare lo stesso. E credo fermamente che anche a 50 anni vorrà giocare e vincere in spiaggia…".