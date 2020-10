1









Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato della positvità di Cristiano Ronaldo: "Se la sta vivendo bene, la positività è arrivata al secondo test... è andato in isolamento ieri sera. I giocatori sono stati nelle camere e durante la notte è arrivata la notizia. Cristiano è stato testato nuovamente ed è risultato positivo. Ora è in camera sua, dice che vuole giocare e parla con noi da sopra. E' completamente asintomatico, non ha nessun problema, non capisce come gli sia successo".