In conferenza stampa, il CT del Portogallo Santos ha parlato di Cristiano Ronaldo e... di Gigi Buffon!



LE PAROLE - "Euro 2024? Parliamo di tre anni da ora. Non so se Ronaldo giocherà. Con Cristiano è sempre difficile fare delle previsioni ma fisicamente è fortissimo, è una macchina. Cura il suo corpo in modo perfetto sotto ogni aspetto, è un atleta straordinario. Mercoledì abbiamo visto Buffon a 43 anni, anche se è un portiere, vincere la Coppa Italia. Ripeto, Cristiano cura il suo fisico in ogni aspetto ma è difficile dire se ci sarà o meno in questo momento. Dipenderà da lui e dalle sue motivazioni. Ci sono molti fattori che possono influire nella sua decisione. Penso che ai prossimi Mondiali ci sarà, manca soltanto un anno e mezzo".