Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa di Cristiano Ronaldo: "Quattro anni dopo? Avete visto le ultime partite, sapete come si sente, è ancora al suo meglio. Partirà dal primo minuto. Per Cristiano Ronaldo è sempre importante essere al massimo livello, si nutre di quello. Quando l'ho visto a 17 anni è stato quello che mi ha colpito, questa voglia di battere i record. E in tutti questi anni, mantiene quel desiderio. Quando non avrà più quell'adrenalina se ne andrà in punta di piedi. Nel frattempo continua a voler fare sempre di più, sta bene ed è ben consigliato".