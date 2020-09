Dwight Lodeweges, ct ad interim dell'Olanda, ha parlato alla vigilia della gara di Nations League contro l'Italia: "Parliamo di una selezione al top, che ha cambiato completamente il suo stile di gioco rispetto a qualche anno fa. Ci somigliamo: entrambi vogliamo comandare in campo. Può venire fuori una partita molto interessante".



LA SITUAZIONE - "Contro la Polonia - aggiunge, come ripOrta l'Ansa - abbiamo giocato bene, perché abbiamo giocatori davvero forti, e questo anche se loro erano molti chiusi. Ma, come ho detto, non credo che l'Italia farà come i polacchi, alla squadra di Mancini piace giocare. I miei? sono tutti disponibili".



SUBENTRO A KOEMAN - "Non commento, e non dico nulla al riguardo, per me non è affatto importante, la mia testa è su altre cose. Ten Cate me lo ricordo da giocatore nel Go Ahead Eagles, poi da tecnico ha sviluppato il suo bagaglio lavorando al Barcellona e al Chelsea. Non ci ho parlato, ma non è importante: aspetterò e vedrò cosa vuole la dirigenza della federazione".