Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato anche di Moise Kean in conferenza stampa, a poche ore dalla sfida al Lussemburgo: "Kean e Zaniolo hanno grandi qualità e lo dicono i fatti. Devono fare le giuste riflessioni su qualche errore, il problema non è sbagliare ma imparare dagli errori. Credo in loro per le loro qualità, non c'è bisogno di parole ma di fatti. È tutto nelle loro mani, spetta a loro comportarsi in un certo modo e rispettare le poche regole che esistono in un gruppo".