Nella conferenza stampa della nazionale gallese, non solo Aaron Ramsey ha parlato del suo rapporto con la propria nazionale (in contrapposizione con la Juventus) ma anche il suo c.t.ha fatto un'affermazione su Ramsey:Davvero un peccato che non stia giocando tutte le settimane, mi piacerebbe rivederlo giocare in Premier League. Meriterebbe di giocare di più e i tifosi potrebbero vedere quello che è capace di fare".