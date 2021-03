Il ct del Galles, Robert Page, ha parlato in conferenza stampa trattando anche il tema Aaron Ramsey e la sua assenza dalle gare della Nazionale causa infortunio: "Come abbiamo detto nell'ultima conferenza stampa noi siamo dispiaciuti perché speravamo di avere Ramsey con noi. Dagli esami i problemi sono più seri di quanto pensassimo all'inizio. Non era destino, anche se ovviamnte vuoi sempre i migliori e lui è fra questi. In passato ci ha aiutato in partite importanti stavolta non può essere con noi. Ma magari altri giocatori avranno la possibilità di mettersi in mostra in vista degli Europei".