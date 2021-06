A pochi giorni dall'inizio dell'Europeo, il ct del Galles Rob Page ha parlato della forma fisica di Aaron Ramsey: "E' uno di quei giocatori che non hanno giocato con continuità nei rispettivi club in questa stagione. So che Aaron avrebbe voluto giocare di più nella Juve, per questo però non posiamo spingerlo a 100 miglia all'ora fin dall'inizio. Non possiamo permetterci il rischio di un crollo fisico da parte sua, di Ben Davies o di altri giocatori che hanno avuto meno spazio".