Robert Prosinečki, commissario tecnico della Bosnia, ha parlato del futuro di Edin Dzeko e Miralem Pjanic. "Ho parlato con entrambi", le sue parole a CalcioNapoli24: "Pjanic resta alla Juve, invece Dzeko mi ha detto 'Vado via' probabilmente per una squadra italiana".



SU ITALIA-BOSNIA - "Sono contento di come ha giocato la mia squadra contro l’Italia. E’ stata una bella partita, purtroppo abbiamo perso. Il gol di Insigne è riuscito ad aiutare gli azzurri, ma siamo soddisfatti. Insigne è cresciuto molto, ha fatto un gol esagerato. Mi è rimasto impresso".



SULLA NAZIONALE DI MANCINI - "Qualcosa è cambiato nel calcio della nazionale di Mancini, oggi sono molto offensivi. Soprattutto sono tornati ad avere sicurezza nel palleggio e nel gioco, cosa che sembrava avessero smarrito. Ma difficile capire chi possa vincere l’Europeo".