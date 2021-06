Franco Foda, CT dell'Austria si è schierato contro la decisione di giocare a Wembley: "Non ha senso giocare a Londra. La salute viene prima di tutto. Guardando le regole di ingresso, però, vista la variante del virus in Inghilterra, sarebbe una follia se i nostri tifosi non potessero esserci. Non capita tutti i giorni di arrivare agli ottavi. In questo caso, spero per i tifosi che si trovi una soluzione. Una possibilità sarebbe quella di spostare la sede. Spero che più tifosi possibili possano accompagnarci. Questo è il mio desiderio e spesso possa realizzarsi", le sue parole.