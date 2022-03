Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa, svelando anche il motivo per cui Paulo Dybala, attuale numero dieci della Juventus sia stato prima introdotto nella lista dei pre-convocati e, successivamente, escluso. Un segnale in vista dei Mondiali in Qatar? Ecco la risposta: "Ho parlato con Dybala quando abbiamo completato la lista preliminare perché stava recuperando. Non è in discussione, ma abbiamo bisogno che si presenti in ritiro in condizioni ottimali, quando convocato. Non gli facciamo un favore, se lo includiamo nel gruppo e non è in forma. Per il Mondiale c’è tempo e abbiamo bisogno che stia bene".