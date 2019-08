Scaloni habló de la convocatoria de la Joya Dybala a la Selección, lo elogió y contó que podría haber novedades de su futuro a nivel clubes sobre el final del mercado de pases. pic.twitter.com/pCjSCd3cPx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2019

ai microfoni di ESPN in attesa di diramare la lista dei convocati per le prossime partite dell'Albiceleste. Le sue dichiarazioni sono un chiaro indizio di mercato sul futuro della Joya, in bilico alla Juventus e cercato in particolare dal Paris Saint-Germain, soprattutto nel caso in cui Neymar dovesse effettivamente fare ritorno al Barcellona.Queste le dichiarazioni di Scaloni su Dybala: "Su Dybala, alla fine verrà.Staremo attenti a quello che può accadere per non essere fuori posto. Sono molto contento di lui perché ha giocato molto bene quando è toccato a lui. Crediamo che sia uno di quei giocatori che può scrivere la storia della Nazionale".