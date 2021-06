Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, parla alla Gazzetta. Tra le partite di qualificazione mondiali e la Copa America alle porte, racconta: «Da buon argentino le posso dire che il campionato italiano è sempre un punto di riferimento, poi non è che convochiamo in base al torneo, ma per quello che fanno i giocatori. In Italia ne abbiamo tanti che rendono a buon livello e per quello li chiamiamo, in aggiunta al fatto che tutti noi dello staff siamo attratti dal modello e dalla cultura della Serie A e del vostro calcio».



DYBALA - «Non c’è uno più dispiaciuto di me, Paulo è un giocatore che adoro. Però abbiamo bisogno di gente pronta, in piena forma. Ha avuto una stagione difficile, gli infortuni gli hanno impedito di giocare con continuità. È tornato troppo tardi, tra l’altro in un momento complicato per la Juve. Se avessimo avuto 26 giocatori l’avrei portato, ma di fronte a una lista così ristretta e complicata abbiamo dovuto prendere questa decisione. Ma è solo una pausa: il valore è fuori discussione, spero che recuperi presto spazio, forma e importanza e che torni con noi».



DE PAUL - «Credo che Rodrigo sia pronto per il salto a un’altra squadra, senza sminuire il valore dell’Udinese, club che conosco bene e che considero un modello di gestione. So che lui è perfettamente a proprio agio li, però arriva un momento nel quale ogni giocatore ha bisogno di fare un salto di qualità, e lui è pronto. È un giocatore molto interessante perché si adatta molto bene in differenti posizioni, un giocatore moderno. Ha le qualità per giocare in nazionale e per provare a farsi strada in un top club, penso che lui lo desideri e spero che l’Udinese sia aperta a questa possibilità».



ROMERO E GLI ALTRI - «Romero l’avevamo già chiamato per le partite cancellate per il Covid, non è una sorpresa, la sua stagione si commenta da sola: ha avuto un miglioramento evidente. Palomino è un centrale mancino che ci serve, nell’Atalanta è stato tra i migliori, ha le idee chiare e può darci parecchio. Idem Molina: ha voglia, è giovane, viene da 5-6 mesi molto interessanti e gioca in una posizione dove cerchiamo ricambio».