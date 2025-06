Crystal Palace su Djalò, ma rischia l'esclusione dall'Europa League: il motivo

Perché il Crystal Palace rischia l'esclusione dall'Europa League

Non solo il Barcellona, nei guai per via di questioni finanziarie. Anche il, club che tra l'altro avrebbe messo nel mirino il difensore di proprietà della Juventus , rischia grosso per quanto riguarda la partecipazione alle prossime coppe europee, e nello specifico all', che si è guadagnato sul campo grazie alla recente vittoria della FA Cup.Una normativa UEFA ora rischia di metterlo fuori gioco: le regole vietano infatti che due società controllate dallo stesso proprietario prendano parte alla stessa competizione. Nel caso del Palace, il problema nasce dalla presenza dell’Olympique Lione tra le qualificate alla medesima Europa League: il club francese è infatti controllato da John Textor, imprenditore statunitense che detiene anche il 43% delle quote del Crystal Palace.

Una possibile soluzione potrebbe essere la “retrocessione” del club inglese in Conference League, ma anche in quel caso potrebbe sorgere un ulteriore ostacolo. Alla terza competizione UEFA si è qualificato infatti anche il Brøndby, club danese il cui proprietario è David Scott Blitzer, altro imprenditore americano con interessi nell’azionariato del Palace. Questo intreccio di multiproprietà potrebbe spingere la UEFA a considerare scenari alternativi: tra questi, la promozione del Nottingham Forest in Europa League e l’ammissione del Brighton in Conference League, con conseguente esclusione del Crystal Palace da entrambe le competizioni.