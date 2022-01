COMUNICADO



O Cruzeiro comunica que na manhã deste domingo Ronaldo Nazário testou positivo para Covid-19. Com isso fica impossibilitada a sua ida hoje para Belo Horizonte, bem como a presença nas ações comemorativas pelo aniversário do clube. pic.twitter.com/73JB77nLKm — Cruzeiro (@Cruzeiro) January 2, 2022

Ronaldo Luís Nazário de Lima, vincitore della Coppa del Mondo, ha saltato una celebrazione per il 101° anniversario del, il club brasiliano in cui ha acquisito la partecipazione di controllo il mese scorso,. Il 45enne ha solo, ma riposerà e si isolerà in linea con i protocolli sanitari, ha detto il club.Ecco il comunicato: "Il Cruzeiro annuncia che questa domenica mattina Ronaldo Nazario è risultato positivo al Covid-19. Questo gli rende impossibile andare a Belo Horizonte per i festeggiamenti commemorativi. Ronaldo è dispiaciuto di non poter partecipare alle attività previste per il nei prossimi giorni, ma presto annunceremo un nuovo programma per il suo arrivo a Belo Horizonte".