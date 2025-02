Cruz su Thiago Motta: 'Dicevano così anche di Scaloni, poi ha vinto il Mondiale'

AFP via Getty Images

Julio, a Gazzetta, parla così del momento di Juventus e Inter."El Jardinero: 10 in gol in 20 partite, uno ogni due tra Olanda e Italia. Incubo Juve? Non sono stato il loro “incubo”, non è una parola che mi piace, ma ammetto che la sfida contro la Juventus mi ha sempre ispirato particolarmente...Sarà perché la prima volta che ho incrociato la Juve a 22 anni è andata male: era la Libertadores 1996, facevo il centravanti del River Plate, ma quel gol di Del Piero non va più via dalla testa... Da quel momento in poi è andata sempre abbastanza bene: già quando sono arrivato in Europa e ci siamo rivisti in Champions, ho segnato una doppietta a Peruzzi col Feyenoord. Una delle notti migliori. Fare così tanti gol? Mi rendo conto che non sia una cosa da poco: il fatto che se ne parli ancora adesso, vuol dire che è storia. Sono legato soprattutto a quelle segnate a Torino. Al primo anno all’Inter vincemmo 3-1 e feci doppietta. Nel 2005 0-1 e rete di testa".

"Non è un caso, lo chiamate derby d’Italia ma questo è un derby del mondo: lo guardano tutti. Quindi non è facile vincere là, ma neanche per loro è stato mai facile vincere a San Siro... La partita arriva nel bel mezzo del playoff della Juve, è chiaro che il passaggio del turno di Champions ti toglie un po’di energie, ma la squadra sta trovando pian piano certezze. L’Inter è, in apparenza, in una situazione di classifica più tranquilla, ma sa benissimo che dopo Firenze non può più sbagliare. I risultati del Napoli danno ancora più carica: questa serata è un passo davvero importante per lo scudetto»."Identico, ma allena una squadra diversa e in un mondo in cui si vuole tutto e subito. Con lui la Juve ha scelto un percorso per cui serve pazienza, i miglioramenti si vedono a patto di saper aspettare. Nico Gonzalez con lui crescerà in zona gol. Mi sembra di sentire su Thiago le stesse cose che si dicevano su Scaloni. Per molti non era adatto e invece...".