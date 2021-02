L’ex attaccante dell’Inter Julio Cruz ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla doppietta che siglò a Torino contro la Juve nel 2003-2004: “E chi se la dimentica. Venivamo da un inizio difficile che costò la panchina a Cuper. Partita straordinaria, vincemmo 3-1 con due miei gol. A Torino ho fatto diversi gol, ma il più bello resta la punizione in quel 3-1. Mi spiace di come sia finita all’andata, l’Inter non meritava la sconfitta.



SULLA PARTITA DI STASERA – “Sono ottimista, ce la può fare. Sarà dura però l’Inter ha tutto per poter vincere e volare in finale. Da troppi anni manca una coppa, è arrivato il momento di rivincere”.