L'ex attaccante dell'Inter, Julio Cruz, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche della sfida contro la Juve.'L’Inter può essere la favorita per lo Scudetto. Va sempre considerata come tale, al pari della stessa Juve e del Milan: sono società storiche, che da sempre puntano a vincere in Italia e nel mondo. E parlando dei nerazzurri, devono provarci: il potenziale per vincere c’è. In ogni caso, siamo solo alla tredicesima giornata: per tutti è ancora presto'.