Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tra i vari temi affrontati, l'ex attaccante ha raccontato anche un suo gol alla Juve. Ecco le sue parole: "Gol più bello alla Juve? Credo che quello che ho sentito di più sia stato quello su punizione al Delle Alpi, il mio primo gol con la maglia dell’Inter. Nessuno si aspettava che calciassi così. In quella settimana i tifosi credevano tanto nella vittoria, l’Inter non vinceva in casa della Juve da circa 11 anni. Anche se ho fatto una doppietta, quel gol è stato il mio preferito. Dybala? Dybala è molto giovane. Sta facendo molto bene, una settimana fa lo paragonavano a Messi e chiedevano perché non giocasse insieme a lui. Messi è il numero uno, è difficile che possano giocare insieme, ma un giorno dovrà lasciare. Penso sia difficile vederlo in campo finché c’è Messi, sono molto simili".