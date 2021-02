Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di FcInter1908.it, soffermandosi anche su Antonio Conte: “Devo dire che mi ha sorpreso molto all'inizio. So bene cosa era Antonio per la Juventus, è stato per anni un loro punto di riferimento. Come dico sempre, però, un grande professionista può affermarsi in ogni dove e lui è la conferma di questo. Ha tutto per riportare l'Inter alla vittoria e dobbiamo essere contenti per questo".