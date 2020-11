Giuseppe Cruciani, ai microfoni della sua trasmissione radiofonica La Zanzara, è tornato a parlare di Maradona e ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Cabrini: "Lo adoravo come calciatore e non ho mai detto che non si potesse piangere la sua morte. non ho mai pronunciato la frase sul cocainomane che mi è stata attribuita. La frase di Cabrini? Credo che sia la realtà, non mi pare una stupidaggine. Ovviamente non si può dire col senno di poi ma sicuramente in un altro ambiente sarebbe stato diverso".