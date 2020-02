Giuseppe Cruciani, giornalista, ha parlato durante la trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia 1, anche del momento in casa Juve e della lotta scudetto: "Le mie possibilità scudetto sono 50% alla Juventus, 40% all'Inter e 10% alla Lazio. Siamo in ottima posizione per arrivare tra le prime quattro. Per lo scudetto però abbiamo di fronte due corrazzate che hanno speso centinaia di milioni di euro. Per me il giocatore fondamentale della Lazio è Acerbi. Pur essendo in diffida da 7-8 giornate riesce a non beccare il giallo".