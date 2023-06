Giuseppe, noto volto de La Zanzara, ha commentato così le vicende bianconere e la possibile esclusione della Juventus dalle coppe in favore della Fiorentina: “Sarebbe una, spero che i tifosi viola non aspettino questa decisione qua per andare in Conference., perché la squadra bianconera è già stata punita dagli organi federali con l’esclusione dalla Champions League. Non succederà perché Ceferin si è accontentato di quello che ha fatto la Figc e pure all’Uefa conviene avere la Juventus in Conference”.