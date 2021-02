1









Ospite negli studi di Tiki Taka su Italia 1, Giuseppe Cruciani ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto tra Juventus e Inter: “L’Inter è favorita, e se non dovesse vincere lo scudetto sarebbe la più grande catastrofe sportiva nella sua storia. Se quest’anno l’Inter non dovesse vincere il tricolore, per queste condizioni, sarebbe come il 5 maggio. L’unico avversario possibile è la Juventus. Logicamente, per salvare il campionato, prevedendo una discesa del Milan la Juventus resta l’unica in grado di combattere l’Inter”.