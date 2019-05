Giampiero Mughini, noto tifoso bianconero, ha parlato del possibile arrivo di Sarri alla Juve. Ecco le sue parole a Tiki Taka: “Noi davvero paghiamo il pizzo al Chelsea per prenderci Sarri? Abbiamo congedato Allegri con quel curriculum di vittorie per prendere un allenatore sì bravo eccetera, che ha lavorato però con materiale… Chi arriva alla Juve non è che arriva e spiega ai giocatori come si gioca, la Juve ha della gente che sa come si gioca e quindi l’allenatore deve avere duttilità ed intelligenza. Non ci credo a Sarri. È un bravissimo allenatore, ma non capisco una società che manda via Allegri per prendere Sarri. A meno di non credere alla cretineria del bel gioco: il bel gioco lo fa la squadra che sa fare il bel gioco. Le idee vanno bene se applicate ad una squadra giovane, molto modellabile, di 12 giocatori. Alla Juve ce ne sono 22. Ma non farmi ridere! Vi ricordate quando dopo Zoff andammo a prendere Maifredi per fare il calcio champagne e prendemmo 5 goal dal Napoli?”. Ancora più duro è stato Giuseppe Cruciani, che sempre a Tiki Taka ha voluto commentare così il possibile arrivo di Sarri alla Juve: "Il sarrismo è una stronzata! Rincorrere l'idea del bel gioco è una puttanata".