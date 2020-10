1









Giuseppe Cruciani e i napoletani, non esattamente una love story. La polemica di stasera del popolare giornalista e conduttore de La Zanzara riguarda la situazione del Napoli, che non è potuto partire per Torino causa ordinanza regionale e domani probabilmente non giocherà contro la Juventus all'Allianz Stadium. Cruciani ha twittato "E i treni da Napoli verso il Nord non li avete bloccati? Siete ridicoli". Scontate le reazioni ostili, tra cui quella del noto giornalista di Napoli Carlo Alvino che invita Cruciani a "mettere in funzione il cervello"...