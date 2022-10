Durante il corso della trasmissione Pressing, il noto giornalista Giuseppe Cruciani si è reso protagonista di un piccante siparietto avvenuto con Ciccio Valenti, noto tifoso interista. L'accusa mossa dal conduttore de La Zanzara nei confronti dei nerazzurri è quella di aver vinto il Triplete con diversi favortismi arbitrali.'Se uno si ricorda quello che è successo sia all'andata che al ritorno nelle gare contro Barcellona e Chelsea, l'Inter non sarebbe passata e non avrebbe mai vinto il Triplete. C'è questo totem del Triplete, non si può dire niente, hanno giocato due partite contro il Barcellona in cui ci sono state situazioni anomale. Al ritorno invece sarebbe dovuta terminare 2-0 per gli spagnoli. Quando uno vince rubacchiando sono anche contento'.