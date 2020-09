1









Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico de La Zanzara, parla nel corso della trasmissione (del 22 settembre) del caso Suarez: "Innanzi tutto ridicolo l'esame, che un calciatore uruguaiano, da anni in Spagna, Unione Europea, debba venire in Italia a sostenere un esame di italiano all'esame è già ridicolo, solo in Italia succede che uno debba sostenere questo esame quando è già in Spagna, non è venuto dalla Nigeria con il barcone, cosa legittima, pare che si siano messi d'accordo prima. Un giocatore che gioca nel Barcellona deve venire in Italia a sostenere un'esame già di per sé è una follia, con la folla, i giornalisti, la Juve che forse chiama l'Università. Ma di cosa stiamo parlando? Abita in Spagna da 20 anni, gioca a pallone. Poi questi altri cret...che dice 'Non coniuga i verbi, parla all'infinito, guadagna 10 milioni, ti pare che lo bocciamo'. Altra cialtronaggine, una ulteriore di questi che dicono che non lo possono bocciare e parlano di un attentato terroristico. Tutta una cialtronaggine. La figura di m...non è né di Suarez né della Juventus ma dell'Università di Perugia".