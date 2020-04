Giuseppe Cruciani, giornalista e speaker radiofonico, ha parlato durante il suo programma La Zanzara su Radio24, affrontando tra i vari temi anche quello che riguarda il calcio. Durante il suo intervento ha scambiato qualche battuta con David Parenzo, giornalista e conduttore radiofonico. Con il campionato fermo, lo Scudetto potrebbe anche non essere assegnato a nessuno. Cruciani ha così affermato: "Io non parlo di calcio molto qui ma secondo me il campionato andrebbe ripreso". Pronta la risposta di Parenzo che ha risposto: "Ci credo, tu sei della Lazio!".